Marinha abre vagas para Oficiais Temporários em Manaus; saiba como se inscrever

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), abre nesta terça-feira (17) as inscrições para o Processo Seletivo de Oficiais Temporários (PS-SMV-OF/2025), com vagas para nível superior em diversas áreas em Manaus. As inscrições vão até 6 de janeiro de 2025 e a taxa é de R$ 140.

As vagas estão disponíveis para ambos os sexos, e os candidatos devem ser brasileiros natos e ter até 41 anos na data da incorporação. As inscrições são exclusivas pelo site do Com9ºDN, que também publicará o Aviso de Convocação com mais informações.

Os aprovados serão incorporados como Guarda-Marinha do Corpo de Oficiais da Reserva da Marinha, e as vagas são para as seguintes áreas:

Inspetor Naval (Nível 1): 01 vaga

Vistoriador Naval (Nível 1): 01 vaga

Engenharia Mecânica: 01 vaga

Engenharia de Telecomunicações: 01 vaga

História – Licenciatura: 01 vaga

Ciências Contábeis: 01 vaga

Odontologia (Pediatria): 01 vaga

Odontologia (Prótese Dentária): 01 vaga

Medicina (Cirurgia-Geral): 01 vaga

O Processo Seletivo inclui as seguintes etapas:

Prova Objetiva de Língua Portuguesa (eliminatória e classificatória) Verificação de Dados Biográficos e Documental (eliminatória) Inspeção de Saúde (eliminatória) Teste de Aptidão Física de Ingresso (eliminatória) Prova de Títulos (classificatória) Designação à incorporação

