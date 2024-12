Manaus pode ter greve de ônibus na quinta-feira (19) caso rodoviários não recebam 13º salário

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos Urbanos e Rodoviários de Manaus e Região Metropolitana anunciou uma greve geral por tempo indeterminado, com início previsto para as 00h01 de quinta-feira (19), caso as empresas de transporte coletivo não efetuem o pagamento integral do 13º salário aos trabalhadores até esta quarta-feira (18).

Conforme a decisão da categoria, tomada após uma assembleia realizada no dia 12 de dezembro,o prazo foi estabelecido após acordo com o acordado com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sinetram) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O sindicato dos rodoviários informou que, se o pagamento não for realizado conforme o combinado, os trabalhadores não terão outra opção senão a paralisação.

Além disso, os rodoviários pediram que o Sinetram oriente as empresas de transporte coletivo a remanejar a frota para 50% de sua capacidade operacional, com o objetivo de minimizar os impactos para a população, garantindo que o serviço de transporte continue funcionando de forma reduzida.

A greve afetará diretamente o transporte público em Manaus, impactando a mobilidade de milhares de pessoas na cidade e região metropolitana. Os rodoviários aguardam a ação das empresas até o prazo final.

O portal EM TEMPO procurou o IMMU e o Sinetran em busca de um posicionamento sobre o anúncio de greve dos rodoviários, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. Assim que a resposta for recebida, a reportagem será atualizada.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱