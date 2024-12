Shopping de Manaus amplia horário de funcionamento com a proximidade do Natal

Faltando poucos dias para o Natal, o Amazonas Shopping amplia, a partir desta sexta-feira (20), o horário de funcionamento, dando mais tempo e tranquilidade para os clientes realizarem as compras.

De sexta-feira (20) até domingo (22) as lojas do Amazonas Shopping funcionarão das 10h às 23h, ou seja, com uma hora a mais. Na segunda-feira (23) o centro de compras abre das 10h a 00h, com duas horas a mais de atendimento.

Na terça-feira (24), véspera do Natal, o Amazonas Shopping funciona das 9h às 18h. No dia de Natal (25), a abertura da praça de alimentação e serviços de lazer é facultativa, podendo funcionar das 12h às 22h. As lojas estarão fechadas.

De quinta-feira (26) até sábado (28), o horário de funcionamento do Amazonas Shopping será normal, das 10h às 22h. Já no dia 29, o centro de compras abre no horário padrão do domingo, com lojas funcionando das 12h às 21h.

Segunda-feira (30) o shopping abre das 10h às 22h e na terça-feira (31), das 9h às 18h. No dia 1º de janeiro, a abertura da praça de alimentação e serviços de lazer é facultativa, podendo funcionar das 12h às 22h. As lojas estarão fechadas.

Promoção

Os clientes que fizerem compras no Amazonas Shopping até o dia 31 de dezembro podem concorrer ao sorteio de um apartamento mobiliado no Condomínio Conquista Ametista.

Para concorrer ao carro, a cada R$ 500 em compras, os clientes têm direito a um número da sorte para participar do sorteio. O cliente deve baixar o aplicativo “Amazonas Shopping”, na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”. Em seguida, basta clicar em participar na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa as notas fiscais.

Em caso de dúvida, os clientes podem ir até o lounge instalado no segundo piso, próximo da Casa Bauducco. O sorteio do apartamento acontece no dia 13 de janeiro de 2025.

