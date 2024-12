The Best: Vini Jr. vence prêmio de melhor do mundo da Fifa

Com a conquista, o Brasil volta a ter um melhor do mundo depois de 17 anos

O brasileiro Vini Jr. venceu o prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best, cerimônia realizada em Doha, no Catar, nesta terça-feira (17). O atacante do Real Madrid desbancou nomes como Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi na disputa do prêmio oficial da entidade máxima do futebol.

Com a conquista, o Brasil volta a ter um melhor do mundo depois de 17 anos. Em 2007, Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

Vini Jr. foi o principal jogador do Real Madrid na temporada 2023/24, que terminou com as conquistas de La Liga e da Liga dos Campeões. Em 39 jogos, o brasileiro balançou as redes 24 vezes e deu 11 assistências, incluindo gol na decisão europeia diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0.

Cria do Ninho

O Flamengo, clube que revelou o atacante, fez uma homenagem ao agora Melhor do Mundo da Fifa. Além de vídeo, o perfil oficial do Flamengo publicou um texto enaltecendo a conquista de Vini Jr. e exaltando a ligação dele com o clube.

“Você é o orgulho e a inspiração do Brasil inteiro e é muito lindo ver seu apelido estampado nas camisas; ouvir seu nome cantado e admirado por milhões de crianças que brincam de ser você. A gente sabia que esse dia chegaria e, mesmo assim, aqui estamos, completamente emocionados”, diz trecho.

O atleta, inclusive, se declarou ao Rubro-Negro no palco da cerimônia. “Não poderia deixar de agradecer ao Flamengo, que foi o clube que me botou no campo, nas ruas… Se eu cheguei aqui hoje é graças ao Flamengo”, exaltou o craque.

*Com informações de Lance!

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱