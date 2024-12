Supermercado de Manaus promove NatAU Pet com diversas atividades, neste sábado (21)

O NatAU Pet acontece das 9h às 12h, no Nova Era da avenida Desembargador João Machado, 1500, bairro Alvorada

O Super Nova Era realiza neste sábado (21) mais uma edição do NatAU Pet, evento com diversas atividades, como desfile, sorteio de brindes, espaço para fotos natalinas, além da oferta de vacina antirrábica pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A Ong Bicho Amado (OBA) também estará presente com cães e gatos resgatados disponíveis para adoção.

O NatAU Pet acontece das 9h às 12h, no Nova Era da avenida Desembargador João Machado, 1500, bairro Alvorada. A gerente de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, ressalta que o evento já se tornou uma tradição e os tutores aguardam pela data.

“É o momento em que eles soltam a criatividade, fantasiam os pets e se divertem. Além disso, o evento também é uma forma de conscientizar o público sobre adoção responsável e ajudar os animais resgatados a encontrarem um novo lar”, disse.

Ainda como parte da programação empresas parceiras estarão presentes no NatAU, distribuindo petiscos e realizando sorteio de brindes. Haverá também desfile PET e os tutores podem usar e abusar da criatividade na apresentação do seu bichinho, usando, inclusive, fantasias. A inscrição pode ser feita até sexta-feira (20) pelo link .

Sem esquecer a saúde, o evento do Nova Era contará com a oferta de vacina antirrábica para cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade. Fêmeas prenhas e lactantes não podem ser vacinadas. O tutor deve ser maior de 18 anos. A ação será realizada por técnicos do CCZ.

Adoção

Os interessados na adoção passarão por uma entrevista, para que seja avaliado se possuem as condições estruturais e psicológicas para a posse responsável. Depois da adoção, os animais serão monitorados durante seis meses, para que os voluntários da Ong acompanhem a adaptação do animal à nova família.

Os animais disponíveis para adoção são castrados e vermifugados. Para passar pelo processo de avaliação, o candidato a tutor precisa apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

