Aluna atira na cabeça de colega e tenta matar professora dentro de escola

Uma estudante de 19 anos atirou contra um colega, nesta terça-feira (17), dentro da Escola Estadual Berilo Wanderley, localizada no bairro Neópolis, na Zona Sul de Natal.

O jovem, de 18 anos, foi atingido por um disparo na cabeça e levado ao Hospital Walfredo Gurgel, na Zona Leste da cidade. Apesar da gravidade do incidente, a vítima estava consciente durante o socorro e passa por avaliação médica. A suspeita foi presa em flagrante.

Segundo relatos de testemunhas, a jovem tentou atirar também contra uma professora da escola, mas a arma falhou. Ao G1, um estudante que estava em sala de aula relatou o momento de pânico.

Ao chegar ao local, a polícia também encontrou com a estudante uma carta, escrita à mão, que revela a intenção de suicidar-se após o crime. “Eu nunca sonharia em morrer assim, porém, essa foi a melhor opção […] Espero que entendam e me perdoem, pois só assim encontrarei paz”, escreveu a jovem no texto que seria destinado aos familiares.

Além da carta, os agentes também encontraram a arma usada e três facas.

“A gente estava na sala prestes a fazer a prova, e ela chamou as amigas dela para conversar. Passou um curto tempo e só escutamos o disparo. Inicialmente pensamos que era uma bomba. Ela entrou armada, apontou na cabeça da professora, mas a arma falhou. No que falhou, ela tentou correr, mas um aluno pulou em cima dela e conseguiu contê-la”, contou um estudante que preferiu não ser identificado.

O ataque causou tumulto na escola, com alunos e professores buscando abrigo enquanto a polícia era acionada.

De acordo com Ilzeany Dilis, técnica de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o jovem ferido estava consciente ao ser socorrido e relatou os acontecimentos. “Ele disse que a colega entrou na sala com a arma e disparou, acertando-o na cabeça. A bala atravessou, sem ficar alojada, o que deixou um orifício de entrada e saída”, explicou.

Segundo a profissional, a vítima apresentou vômitos, foi submetida a uma tomografia e avaliada por um neurologista. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte confirmou a ocorrência e informou que, além da arma usada no crime, foram apreendidas três facas e um bilhete com a suspeita. O teor do bilhete ainda não foi divulgado, e as investigações continuam para determinar a motivação do ataque.

O 5º Batalhão da Polícia Militar esteve no local e auxiliou na contenção da suspeita, que foi levada à delegacia. Até o momento, não há informações sobre possíveis desavenças anteriores entre os envolvidos.

*Com informações do Região Noroeste

