Mulher organiza vaquinha para resgatar filho de tráfico humano em Mianmar

A mãe do paulista Luckas Kim, de 31 anos, acionou as autoridades brasileiras para tentar trazê-lo de volta ao Brasil, após o homem relatar que está preso em uma rede de tráfico humano, em Mianmar, no leste asiático.

Cleide Viana conta que o filho foi enganado com falsas promessas de emprego e está “sendo explorado, torturado e forçado a cometer crimes contra a própria vontade”.

Ela abriu uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e resgatar o filho. Segundo a mulher, Luckas ligou no dia 8 de dezembro e contou que seus “chefes” pediram 20 mil dólares (cerca de R$ 122 mil) para liberá-lo. Além disso, Cleide afirmou que precisa arrecadar valores para passagens, apoio jurídico, traduções e “até negociações com intermediários”.

A família também acionou o Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores afirmou, em nota, que acompanha o caso e que está em contato com as autoridades competentes, incluindo policiais e familiares de Luckas.

No posicionamento, o ministério ainda disse que nas últimas semanas realizou diversas gestões junto ao governo de Mianmar, com visitas para resgatar o paulista, operação que é de competência dos policiais locais.

Por fim, o governo diz que a Embaixada do Brasil na região também segue em contato com a família de Luckas e presta assistência consular.

*Com informações do Metrópoles

