David Almeida e 41 vereadores eleitos são diplomados em Manaus

Todos os eleitos, após a diplomação, estão aptos a assumir seus cargos no próximo ano

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realizou, na tarde desta terça-feira (17), a cerimônia de diplomação do prefeito reeleito de Manaus, David Almeida (Avante), do vice-prefeito Renato Júnior (Avante) e dos 41 vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura.

Com a diplomação, os eleitos estão oficialmente aptos a assumir seus cargos em 2025. David Almeida e Renato Júnior tomarão posse no dia 1º de janeiro, enquanto os vereadores eleitos serão empossados em fevereiro, marcando o início do ano legislativo.

Durante seu discurso, o prefeito reeleito agradeceu o apoio recebido e destacou a importância da gestão pública.

“Me coloco grato por tudo o que Deus fez e por tudo o que o povo fez por mim e pelos vereadores, porque o mandato nos foi concedido pelo povo de Manaus para que possamos, dentro das nossas áreas de atuação, gerenciar os recursos públicos, aplicá-los da melhor maneira possível e melhorar as condições de vida do povo de Manaus”, afirmou o prefeito.

A solenidade foi realizada no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), localizado na Avenida André Araújo, Zona Centro-Sul da capital.

O evento contou com a presença dos eleitos, familiares e autoridades, sob a presidência do desembargador João Simões, atual presidente do TRE-AM.

Ausente do evento, o governador Wilson Lima (União Brasil), foi representado pelo vice-governador Tadeu de Souza (Avante).

Quanto aos suplentes que apresentaram suas prestações de contas de campanha, os diplomas estão disponíveis para acesso e download no site do TRE-AM.

Resultado das Eleições 2024

David Almeida foi reeleito no segundo turno com 54,59% dos votos válidos, totalizando 576.171 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O prefeito derrotou o candidato Capitão Alberto Neto (PL), que obteve pouco mais de 45% dos votos.

Na Câmara Municipal, a nova legislatura registra o menor índice de renovação dos últimos 12 anos. Dos 41 vereadores, 28 foram reeleitos, enquanto apenas 13 assumem o mandato pela primeira vez, representando uma renovação de cerca de 32%.

O orçamento previsto para Manaus em 2025 é de R$ 10,5 bilhões, um aumento de R$ 1,5 bilhão em relação a 2024.

Entre as principais metas destacadas pelo prefeito David Almeida estão investimentos na mobilidade urbana e a construção do primeiro hospital municipal da capital.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱