Homem que estuprou a própria filha de 10 anos é preso em Manaquiri, no AM

Um homem de 31 anos, condenado por estupro de vulnerável contra sua própria filha, de 10 anos, foi preso no domingo (15) em Manaquiri, interior do Amazonas. Ele foi condenado a 15 anos e 9 meses de reclusão.

De acordo com o delegado Caio Bruno Sabino, da 33ª DIP, o crime ocorreu em junho de 2023, no ramal do Andiroba, na Zona Rural. A denúncia sobre o crime foi recebida pela Justiça no dia 5 de março deste ano, após investigações da PC-AM.

“Durante uma escuta especializada, a vítima relatou que, na ocasião do crime, estava deitada no quarto de sua casa quando o pai tocou em suas partes íntimas, aproveitando que era noite e que sua irmã estava dormindo. No dia seguinte, ele tentou novamente cometer os atos libidinosos”, informou o delegado.

O processo tramitou e resultou na decretação do mandado de prisão em razão da sentença condenatória. A partir disso, a PC-AM realizou as diligências necessárias e cumpriu a ordem judicial.

O homem foi condenado a 15 anos e 9 meses de reclusão e encaminhado à audiência de custódia, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱