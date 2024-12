Justiça decreta prisão de suspeito por disparo contra turista argentino no Rio

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de Sandro da Silva Vicente, suspeito de atirar contra o turista argentino Gaston Burlon. O crime ocorreu na última quinta-feira (12), quando a vítima entrou por engano em uma comunidade de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

O ex-secretário de Turismo de Bariloche estava no carro com a família a caminho do Cristo Redentor e foi baleado após se perder e acessar o Morro dos Prazeres. A Polícia Civil identificou quatro suspeitos de envolvimento no caso, mas apenas Sandro teve a prisão temporária decretada. Segundo a decisão judicial, não há indícios contra os demais envolvidos.

Inicialmente, o juiz de plantão negou o pedido de prisão feito pela Polícia Civil, alegando falta de urgência, parecer que também foi apoiado pelo Ministério Público. Contudo, na segunda-feira (16), a 1ª Vara Criminal da Capital determinou a prisão temporária de Sandro da Silva Vicente por 30 dias.

Gaston Burlon segue internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. A pedido da família, o estado de saúde dele não foi atualizado e não será divulgado.

*Com informações SBT News

