VÍDEO: Homem é salvo após queda de laje e ficar preso entre paredes de duas casas em Manaus

Um homem que caiu de uma laje e ficou preso entre as paredes de duas casas, no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na noite de terça-feira (17). Para a operação, foram enviadas quatro viaturas e utilizadas ferramentas como o desencarcerador elétrico.

Segundo o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento ocorreu por volta das 20h20, informando que a vítima havia perdido o equilíbrio enquanto estava na laje e ficado presa entre as paredes de duas casas.

Ao chegar no local, os militares constataram que o homem estava consciente e, utilizando técnicas de resgate em espaço confinado, realizaram a retirada cuidadosa da vítima. Para isso, foi necessário abrir uma das paredes.

Após o resgate, o homem, que apresentava leves escoriações, foi avaliado e recebeu atendimento de primeiros socorros. Orientações também foram repassadas à irmã dele.

