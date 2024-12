VÍDEO: Mulheres trocam socos e chutes em academia durante revezamento de aparelhos

Ninguém ficou ferido e, de acordo com a academia, não foi necessário acionar a polícia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra três mulheres se agredindo com socos e chutes durante uma briga em uma academia de um bairro nobre de Goiânia. A confusão, que ocorreu na segunda-feira (16), teria sido provocada por desentendimentos relacionados ao uso dos aparelhos na sala de musculação.

O incidente foi registrado por outros frequentadores do local. Após a briga, as envolvidas foram encaminhadas para a sala da gerência da academia. Ninguém ficou ferido e, de acordo com a academia, não foi necessário acionar a polícia.

Em nota, a academia afirmou que não compactua com qualquer forma de violência. “A segurança e o bem-estar de nossos alunos e colaboradores são nossas prioridades absolutas. Medidas imediatas foram tomadas e novas ações poderão ser adotadas conforme as investigações e as normas internas”, declarou o estabelecimento.

