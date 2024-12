Dólar sobe para R$ 6,15 com incertezas fiscais no Brasil e corte de juros nos EUA

A valorização da moeda norte-americana reflete a cautela dos investidores diante do cenário doméstico, marcado pela tramitação do pacote fiscal no Congresso

O dólar abriu em alta nesta quarta-feira (18), sendo negociado próximo de R$ 6,15 por volta das 10h. A valorização da moeda reflete a cautela dos investidores, influenciada pela tramitação do pacote fiscal no Congresso e pelos desdobramentos internacionais, especialmente a aguardada decisão do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos sobre as taxas de juros.

Na noite de ontem (17), a Câmara dos Deputados aprovou a primeira fase do pacote de corte de gastos enviado pelo governo federal. Entre as medidas aprovadas, destaca-se a proibição de ampliar benefícios tributários em anos de déficit primário, além de um “gatilho” automático que limita os gastos com pessoal caso o governo registre saldo negativo nas contas públicas.

Expectativa de decisão do Fed aumenta volatilidade nos mercados

Além do cenário interno, o mercado também está atento à reunião do Federal Reserve, que deve anunciar um novo corte na taxa de juros dos Estados Unidos. A expectativa é de redução de 0,25 ponto percentual, levando a taxa para o intervalo entre 4,25% e 4,50% ao ano. Esta decisão pode influenciar diretamente os fluxos de capitais globais, impactando a cotação do dólar e os mercados emergentes, como o Brasil.

