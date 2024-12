Rita Prossi é destaque em júri de concurso internacional que conecta a Amazônia ao mundo

Renomada designer de biojoias amazonense participa do “1º Concurso Amazon Day”, que premiará artistas da região Norte com exposições em Nova Iorque.

A designer amazonense Rita Prossi, referência internacional em biojoias e arte sustentável, integra o corpo de jurados do “1º Concurso Amazon Day Festival”, evento global que celebra a criatividade e a riqueza cultural da Amazônia. Com inscrições encerradas no último dia 15 de dezembro, o concurso tem como objetivo revelar novos talentos da região Norte e projetá-los no cenário internacional.

Com mais de 30 anos de carreira e reconhecida por sua visão inovadora, Rita é precursora no uso da biodiversidade amazônica em joias e foi a primeira brasileira a ter uma peça exposta no Museu do Índio, em Nova Iorque. Sua trajetória sólida e suas contribuições ao design sustentável fazem dela uma escolha essencial para o júri, que avaliará trabalhos de pintura e escultura inspirados na temática “Floresta Amazônica”.

A seleção dos semifinalistas foi realizada nesta segunda-feira (16), em uma sessão on-line com a presença dos jurados. O público também poderá participar, votando em seus favoritos nos dias 17 e 18 de dezembro. Os três vencedores serão anunciados no dia 20 de dezembro e, como prêmio principal, terão suas obras exibidas em um evento exclusivo em Nova Iorque, marcado para 31 de janeiro de 2025, reunindo autoridades, convidados e a imprensa internacional, além de outros prêmios exclusivos.

“É uma honra participar de um evento que dá visibilidade à criatividade e à cultura da nossa Amazônia, conectando nossa arte ao mundo,” declara Rita Prossi.

Com o tema voltado à Amazônia brasileira, o Amazon Day Festival celebra a criatividade e a biodiversidade do Norte do país, oferecendo uma plataforma de visibilidade global para artistas da região. A presença de Prossi no júri reforça a importância de iniciativas que valorizem a cultura e os talentos amazônicos no cenário global.

