Mulher que pintou ‘unhas de clarinho’ finalmente é pedida em casamento

A jovem Mariana Dias, que viralizou, recentemente, por pintar as unhas ‘de clarinho’ à espera de um pedido de casamento, finalmente noivou e um detalhe chamou atenção dos internautas: ela estava com a unhas vermelhas no momento do pedido.

“Mil vezes sim! E de unha vermelha”, escreveu Mariana, em um post nas redes sociais em que publicou registros do pedido de casamento.

À época em que viralizou, a professora de pilates contou em um vlog no TikTok que estava indo ao salão de beleza pintar as unhas de branco pela quinta vez, na expectativa de que o namorado a pedisse em casamento.

Eles estão juntos há seis anos, e já haviam estipulado que o pedido de casamento deveria acontecer em até um ano e meio.

Nos comentários do post do noivado, internautas comentaram sobre a “pressão” para o pedido. “Faz isso não, mulher. O homem deu tantos sinais que não queria”, escreveu um internauta. “Ela nunca vai saber se esse homem queria casar com ela de verdade. Triste”, disse outra.

*Com informações do Metrópoles

