Celebration Party ativa memória afetiva de personalidades e modelos de Manaus dos anos 90 e 2000

O final de dezembro em Manaus será marcado pela realização do pré-réveillon Celebration Party, no dia 28 de dezembro, no Studio 5, Zona Sul da cidade. O evento vai reunir artistas e Djs consagrados para agitarem a festa ao som das músicas que embalaram gerações nas décadas de 90 e 2000 nas principais pistas de dança da cidade.

E, em um período no qual Malvino Salvador nem imaginava ser um artista global, era nas passarelas e nas danceterias que ele, e tantos outros modelos, desfilavam ao som dos hits que fazem sucesso até hoje e estão na memória afetiva de muita gente.

Como na mente dos jovens modelos da época e hoje: jornalista Márcio Paes Barreto, a designer de produtos Enis Rocha, a produtora de eventos Dayane Alencar, e nas lembranças dos irmãos Harley e Kirk Paiva dos Anjos, todos atores de desfiles memoráveis na cidade.

“Foi uma época marcante para os modelos da Ellite, da qual eu era representante e o Malvino Salvador era modelo. Era uma época que conseguíamos divulgação até na mídia nacional, e uma loucura quando os modelos desfilavam ou faziam presença vip nas boates como Tropical Hotel, Starship”, lembra Salignac.

Os irmãos Harley e Kirk Paiva dos Anjos, também relembram com saudade este período. Oriundos de classe média, ralavam muito estudando, trabalhando e desfilando suas belezas, não só nas passarelas, mas das casas noturnas de Manaus.

“Como diz o ditado hoje: quem vê cara, não vê corre. Há quem diga que éramos dois rostinhos bonitos, e graças a Deus por isso, mas trabalhávamos muito para termos um futuro melhor. Eu na Zoomp, e meu irmão na Forum, depois eu na Elemento e ele na Ellus, e quando íamos para as pistas, íamos curtir U2, A-ha, Men at Work, The Police, Duran Duran, Bon Jovi, hits e bandas que espero ouvir no Celebration Party, hein”, sugere Kirk dos Anjos.

Das passarelas e das telas

Figura impositiva e descontraída na televisão, o jornalista Márcio Paes Barreto, também já deu o ar da graça nas passarelas da Paris dos Trópicos. Ele destaca que a época foi marcada por estilos vibrantes e cheios de personalidade. Roupas com muito brilho, ternos largos, a moda refletia criatividade e ousadia.

“Sem falar que não tínhamos as pressões constantes das redes sociais, as pessoas viviam de forma mais descontraída e aproveitavam momentos sem tantas distrações digitais. E as casas noturnas não eram só locais de festa, mas pontos de encontro onde amizades, romances e muitas histórias se desenrolavam, deixando uma memória coletiva e afetiva que muitos ainda relembram com carinho”, avalia.

Ao contrário do jornalista, a designer de produtos, Enis Rocha, sempre foi tímida, mas nas passarelas tinha um jeito peculiar, muita alegria e elegância ao desfilar, especialmente embalada pela dupla britânica Erasure.

“Até hoje meus familiares e amigos do Instituto Benjamim Constant (IBC) comentam que eu esquecia a timidez ao dançar ou desfilar, especialmente quando o fundo musical era Stop, Blue Savannah, A Litte Respect, Oh L’Amour, Star, Love To Hate You e que eu espero que o Graciano Rebelo toque muito no Celebration Party”, deseja a ex-Garota IBC, por duas vezes, e que é contemporânea dos irmãos Paiva nas passarelas comandadas também pelos icônicos Célio Said, Wagner Brasil, Werner Botelho (in memoriam), dentre outros.

E é também de Graciano Rebelo que a produtora de eventos, Dayane Aquino de Alencar, lembra bem. Foi o DJ, quem animou sua festa de 15 anos, no tradicional Rio Negro Clube.

“E uma festa que era para 200 pessoas, foi para 300, só por causa dele. Eu e minha turma íamos muito à Mikonos, Casa Blanca, Hangar 39, 320, outras”, lembra ela que também chegou a desfilar e gravar novelas e filmes para o produtor cultural, Luppi Pinheiro.

Djs e músicos de peso na Celebration Party

E para alegria da Enis, da Dayane e de centenas de fãs, o pré-réveillon da FAN será embalado pelos tops Djs Graciano Rebelo, Luciano Matheus, Paulo Pringles e pelo ícone da dance music brasileira Kasino, pela Teleesa (dona do hit “I Found Luv”), e pela inesquecível Sarah Netzwerk (a voz por trás do sucesso mundial “Memories”). Nas playlists das atrações, canções de respeito para dar o start aos passinhos coordenados e liderados pelos mais desenvoltos nas pistas.

“Vai ser uma excelente oportunidade para relembrarmos este tempo maravilhoso. Aproveito para sugerir minha playlist. Vai que cola e eles tocam! São elas: Beautiful Day do U2, What Goes Around Comes Around de Justin Timberlake, Apenas Mais Uma de Amor, do Lulu Santos, Garota Nacional do Skank, Claudinho e Buchecha – Só Love, Bonde do Tigrão – Cerol Na Mão, MC Marcinho – Glamurosa, Rockafeller, The Power, Pump Up the Jam, Everybody, Back to Life, Missing. Só para citar algumas”, indica Barreto.

