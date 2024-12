Centro de Ensino amplia oportunidades com Programa Melhor Aprendiz em Manaus

O Centro de Ensino Literatus, reconhecido por sua atuação em formação profissional, está com vagas abertas para o Programa Melhor Aprendiz, que oferece aos jovens a possibilidade de conquistar a primeira experiência no mercado de trabalho.

Por meio de parcerias com diversas empresas, a instituição disponibiliza oportunidades em áreas como Vendedor de Comércio Varejista, Operador de Processo de Produção, Operador de Caixa, Repositor de Mercadorias e Magarefe – Auxiliar de Açougueiro.

O programa é regulamentado pela Lei de Aprendizagem 10.097/2000 e pelo Decreto Federal nº 5.598/2005, que estabelecem a obrigatoriedade de empresas de médio e grande porte contratarem entre 5% e 15% de jovens aprendizes em relação ao seu quadro de funcionários. Com jornadas de 4 ou 6 horas diárias, os participantes têm direito a registro em carteira, 13º salário, FGTS, INSS, vale-transporte e férias, garantindo segurança e desenvolvimento profissional.

Segundo a coordenadora pedagógica da Aprendizagem do Literatus, Ana Cláudia Ferreira, o compromisso da instituição vai além da formação técnica.

“Nossa missão é transformar vidas. Oferecemos aos jovens a chance de iniciar sua jornada profissional com o apoio da escola, alinhando formação acadêmica e as demandas do mercado. Para as empresas, é uma oportunidade de formar profissionais conectados à realidade corporativa,” destaca.

O Programa Melhor Aprendiz tem um diferencial: as turmas são abertas mensalmente, permitindo que novas vagas surjam continuamente. O jovem interessado deve enviar seu currículo para o e-mail [email protected], onde será incluído no banco de dados da instituição. A partir disso, os currículos são encaminhados para as empresas parceiras. Em alguns casos, o próprio Literatus realiza o processo de seleção e envia os candidatos escolhidos para admissão.

Para participar, é importante que o jovem tenha em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e comprovante de matrícula escolar. Além disso, a instituição reforça a importância de os interessados acompanharem a divulgação de vagas.

“Nós não medimos esforços para conectar jovens talentos ao mercado. Acreditamos que cada aprendiz tem o potencial de contribuir significativamente para o ambiente corporativo, enquanto desenvolve habilidades para a vida toda”, afirma Ana Cláudia.

O Centro de Ensino Literatus segue comprometido com a transformação de vidas por meio da educação e do acesso ao mercado de trabalho, reafirmando a missão de oferecer soluções inteligentes e impactantes tanto para jovens quanto para empresas.

*Com informações da assessoria

