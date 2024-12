Professor do IFAM é selecionado como embaixador em Harvard e representará o Brasil nos EUA

Seleção do professor como embaixador reconhece seu impacto na inclusão educacional de pessoas com deficiência na região Amazônica

O professor Dr. Dalmir Pacheco, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM-CMC), foi selecionado para ser um dos cinco embaixadores brasileiros na Brazil Conference at Harvard & MIT 2025.

Realizada anualmente desde 2015, a Brazil Conference at Harvard & MIT é promovida pela comunidade brasileira de estudantes em Boston e tem como tema para a próxima edição “Uma Nova Década: Encontro de Gerações de Líderes”.

O objetivo é conectar e impulsionar líderes do presente e do futuro, promovendo discussões e soluções para a transformação do Brasil. Neste ano, o evento acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de abril de 2025, nos Estados Unidos, reunindo lideranças de diferentes gerações e áreas de atuação.

O Programa de Embaixadores seleciona brasileiros que têm um papel ativo no desenvolvimento do país, por meio de iniciativas sociais, educacionais ou comunitárias. Além de contribuir com debates durante o evento, os embaixadores têm o compromisso de implementar ou dar continuidade a projetos de impacto social após retornarem ao Brasil, aproveitando a rede de conexões do programa para ampliar o alcance de suas ações.

Sobre o Professor Dalmir Pacheco

Doutor e Mestre em Educação pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), o professor Dalmir Pacheco é titular do IFAM – Campus Manaus Centro, além de escritor e palestrante. À frente do Espaço Curupira, núcleo de acessibilidade do IFAM, ele coordena diversos projetos voltados à educação especial, com destaque para o Projeto Arumã e o Projeto Apoema.

Em atividade há mais de 17 anos, o núcleo forma professores do ensino básico do interior do Amazonas na área de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e produz materiais didáticos e paradidáticos com acessibilidade comunicacional. A seleção do professor como embaixador reconhece seu impacto na inclusão educacional de pessoas com deficiência na região Amazônica, reafirmando o papel de educadores na construção de um futuro melhor para o Brasil.

*Com informações da assessoria

