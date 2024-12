Mãe é presa por planejar sequestro do próprio filho no Amazonas

Uma mulher identificada como Daniele Oliveira foi presa na quarta-feira (18) sob suspeita de ser a mandante do sequestro de seu filho de 2 anos, ocorrido na comunidade Canabuoca, na zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas. Dois homens contratados por ela para cometer o crime também foram detidos.

Segundo informações da Polícia Civil, a criança estava na casa dos familiares de seu pai quando dois homens chegaram ao local. Um deles estava armado com um revólver e, mediante ameaças de morte, exigiu que a criança fosse entregue.

Durante o sequestro, familiares notaram uma mulher observando a ação à distância. A polícia confirmou que se tratava da mãe da criança, Daniele Oliveira, embora ela não tenha sido reconhecida pelos familiares no momento.

Após o sequestro, o trio fugiu em uma embarcação com destino à sede de Manacapuru. Os familiares, imediatamente, comunicaram o Conselho Tutelar, que acionou a polícia. Agentes aguardaram a chegada da embarcação no porto da cidade e, ao desembarcar, localizaram os criminosos com a criança e deram voz de prisão.

A criança foi entregue ao Conselho Tutelar. Durante a abordagem, o revólver utilizado no crime foi apreendido com um dos suspeitos.

Daniele Oliveira e os dois homens estão à disposição da Justiça, e a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru segue investigando as motivações do sequestro.

