Campanhas de Natal sorteiam casa, carro e até viagem para a Europa em Manaus

Já pensou em começar 2025 com um carro novo, casa nova ou até mesmo, viajando para a Europa? Esses são alguns prêmios das campanhas de Natal promovidas em Manaus por empresas e centros comerciais.

Com o intuito de estimular a economia, essas campanhas chamam a atenção do consumidor, que aproveita a época para presentar algum ente querido, ou até mesmo, se presentear.

O Em Tempo separou algumas campanhas em destaque, confira:

Casa Nova

O Super Nova Era deu início esta semana à promoção “Fim de Ano Premiado” que, pela primeira vez, vai sortear uma casa no valor de R$ 350 mil.

A campanha é válida para as três cidades onde a marca está presente na região Norte: Manaus/AM, Boa Vista/RR e Porto Velho/RO.

O “Fim de Ano Premiado” faz parte das comemorações do aniversário de 13 anos do Nova Era e das festas de fim de ano.

Para concorrer, é preciso cadastrar-se no aplicativo de cashback Zeuss, disponível para Android e iOS. A cada R$ 250 acumulados em compras no período, nas lojas do Nova Era nas três capitais, o cliente ganha um número da sorte para concorrer.

A campanha “Fim de Ano Premiado” será realizada exclusivamente pelo aplicativo Zeuss, o que significa que os clientes precisam ter cadastro no aplicativo para participar.

Caso ainda não possuam, o aplicativo pode ser baixado de maneira simples e rápida, e a participação estará garantida.

Os clientes têm vantagens extras se pagarem via Pix ou TeuCard, o cartão da rede, ou ainda, adquirindo produtos de fabricação própria da marca, que dobram suas chances de ganhar, passando a conquistar dois números da sorte a cada compra.

Carro zero quilômetro

Quem fizer as compras de Natal no Manauara Shopping poderá ter a chance de concorrer a um carro elétrico de luxo para começar 2025 com o pé direito.

Válida até o dia 31 de dezembro, a campanha “O Amor Inspira” está inserida na programação especial organizada para agradar aos clientes neste fim de ano.

O prêmio escolhido pelo Manauara Shopping para 2024 é um Volvo EX30 E60 Core, um SUV 100% elétrico, automático e zero quilômetro.

Para participar, basta acumular R$ 600 em compras nas lojas participantes, cadastrar na promoção e garantir um número da sorte.

As notas fiscais podem ser cadastradas diretamente no site do shopping ou apresentadas no posto de troca, localizado no piso Castanheiras em frente à loja da Ray-Ban, ou no ponto express no piso Tucumã, em frente à Bemol.

Os clientes do Manauara Shopping que juntarem R$ 600 em compras também terão direito a um panettone trufado da Kopenhagen. A promoção é válida enquanto durarem os estoques e é limitada a um brinde por CPF.

Viagem para Europa

Campanha “Doces Sonhos de Natal”, do Shopping Ponta Negra, vai sortear uma viagem internacional com acompanhante para os clientes que fizerem a partir de R$ 450 em compras.

Os clientes que baixarem e usarem o aplicativo Clube Ponta Negra podem dobrar a chance de serem premiados pela Campanha Promocional “Doces Sonhos de Natal”, que vai sortear uma viagem dos sonhos para a Europa, com direito a acompanhante.

Além de concorrer à viagem, os clientes podem ganhar de brinde chocolates mini show LaCreme Cacau Show. A campanha, que faz parte da programação de Natal do Shopping, segue até o dia 31 de dezembro.

A cada R$ 450 em compras nas lojas participantes da promoção, o cliente poderá retirar um brinde de chocolate mini show LaCreme Cacau Show e ainda concorrer ao sorteio da viagem, por meio de um número da sorte.

O sorteio da viagem será realizado no dia 4 de janeiro de 2025, por meio da Loteria Federal, e a apuração dos prêmios acontecerá no dia 6 de janeiro.

O regulamento completo da promoção, bem como as orientações para fazer o download do aplicativo, estão disponíveis no site www.shoppingpontanegra.com.br.

EuroDisney

Comemorando 10 anos de atividades, o Pátio Gourmet está realizando a campanha “10 Anos de Pátio Gourmet, 10 Anos de Histórias e Conquistas”.

Até o dia 31 de dezembro, a cada R$ 500 em compras acumuladas dá direito a um número da sorte para concorrer a uma viagem inesquecível para a EuroDisney, na França, com três acompanhantes.

Os clientes que utilizarem o Pix, o TeuCard ou adquirirem itens de importação exclusiva terão chances em dobro. Para participar, basta cadastrar-se no aplicativo Zeuss e aproveitar as compras. “Queremos retribuir a confiança e o carinho dos nossos clientes com uma experiência única, celebrando uma década de conquistas juntos”, reforça Fabiana Cavalcante.

Descontos

Com o fim de ano se aproximando, a Info Store, referência no mercado de tecnologia na região Norte, preparou a campanha “Natal com Tecnologia e Magia”, oferecendo aos consumidores 12% de desconto para compras realizadas via PIX, no site oficial da empresa, até o dia 20 de dezembro.

No site da Info Store, os clientes também podem aproveitar descontos de até 29% em uma variedade de produtos, incluindo itens de informática, telefonia, áudio, TV e vídeo. Além disso, ao escolher o pagamento via PIX, ainda terá o desconto extra de 12% na compra.

Outro destaque da campanha é a entrega express, garantindo que muitos produtos cheguem aos clientes no prazo de até 3 horas, uma opção ideal para quem deixou as compras de Natal para a última hora. As promoções se estendem, ainda, às lojas físicas da Info Store, que também estão com ofertas especiais.

