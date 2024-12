Aluno de escola militar induz menina a queimar mamilo e transmitir na internet

Um adolescente de 16 anos, morador de Vicente Pires, é alvo da Operação Banhammer, deflagrada pelo Ministério da Justiça nesta quinta-feira (19). Segundo as investigações, ele estuda em colégio militar e obrigava as meninas a cortarem pedaços das partes íntimas e transmitir pela internet.

A principal vítima é uma garota do Rio Grande do Sul. Ela chegou a enviar nudes ao agressor e depois ele a obrigou a se automutilar, inclusive queimando os mamilos.

A ação, que conta com apoio da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), tem como alvo outros suspeitos de induzirem crianças e adolescentes a se automutilarem e até a cometerem suicídio. A ação ainda investiga indícios de estupro de vulnerável por meio virtual.

Os agentes da Polícia Civil cumpriram dois mandados de apreensão de adolescentes envolvidos nos crimes e um mandado de prisão de um adulto. A Justiça ainda determinou o cumprimento de onze mandados de busca e apreensão.

Segundo os investigadores, “os suspeitos faziam verdadeiras barbaridades com as meninas, as obrigando a cortar pedaços das partes íntimas e transmitir a automutilação pela internet”.