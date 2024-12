Dupla é presa em flagrante com droga e gera prejuízo de R$ 1 milhão ao crime organizado no AM

Apreensão é a maior já registrada no município

Fábio de Araújo Ferreira Silva, de 41 anos, e Karen Beatriz Costa dos Santos, de 23, foram presos em flagrante, na quarta-feira (18), em Apuí, interior do Amazonas. Com eles, foram apreendidos 26 tabletes de crack, um tablete de cocaína e uma picape, com um prejuízo estimado em R$ 1 milhão para os criminosos.

De acordo com o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, essa é considerada a maior apreensão de drogas já realizada em Apuí. As diligências foram iniciadas após uma denúncia de que uma picape Fiat Strada estava transportando entorpecentes e se dirigia para Apuí. Com base nisso, foi montada uma operação para interceptar o veículo.

“Nós fomos até a comunidade do Mata-Matá, onde fica a balsa para a travessia de veículos, e constatamos que os suspeitos já haviam passado pelo local. Eles foram informados, por meio do funcionário Lázaro Gomes Chagas, 36, de que estávamos nos aproximando, o que fez com que tentassem nos despistar e desviar a rota”, detalhou o delegado.

Ainda segundo o delegado, não tendo sido possível localizar o veículo de imediato, foram feitas buscas em vicinais paralelas à rodovia BR-230. Em determinado momento, a equipe avistou o veículo suspeito e fez a abordagem nas proximidades da comunidade da Prainha, zona rural, onde Fábio e Karen Beatriz foram presos.

“Após buscas no veículo e nas imediações, encontramos marcas de pneus e pegadas que levavam à mata. Quando nos aproximamos, localizamos os entorpecentes jogados no local, possivelmente na tentativa de escondê-los. Esse fato corroborou a suspeita de que eles haviam alterado a rota após receberem informações do balseiro”, explicou o delegado Wellington Lucas Militão.

Foi apurado, também, que a droga foi adquirida no município de Humaitá, e seria transportada para Itaituba, no sudoeste do estado do Pará.

Fábio de Araújo Ferreira Silva e Karen Beatriz Costa dos Santos irão responder por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Lázaro Gomes Chagas responderá por colaborar com o tráfico de drogas. Todos ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

