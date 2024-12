Homem mata 11 pessoas ao colocar fogo em bar de karaokê no Vietnã

Pelo menos 11 pessoas morreram em um incêndio num bar de karaokê na cidade de Hanói, capital do Vietnã, na noite de quarta-feira (18). Segundo o Ministério da Segurança Pública, o incidente foi provocado por um homem de 51 anos, que foi preso no local.

À polícia, o homem confessou o crime, dizendo que usou gasolina para incendiar o bar depois de ter discutido com a equipe do estabelecimento. Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem sai do bar e volta com um galão de combustível, despejando-o no local. Após bloquear a entrada, ele acende o fogo.

Além do bar, o fogo atingiu uma casa vizinha. Ao todo, sete pessoas foram resgatadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Quatro delas precisaram ser levadas ao hospital, onde duas foram internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com danos pulmonares, enquanto as outras foram encaminhadas à enfermaria com queimaduras leves.

A Polícia de Hanói instruiu os investigadores a reportar, rapidamente, as causas e motivos do crime para que as autoridades “possam lidar com o preso”. Também foi pedido agilidade na identificação dos mortos para liberar os corpos para as famílias.

*Com informações do SBT News

