Atriz desenvolve projeto inovador para socioeducandos no Amazonas

Internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitoza participaram do Projeto Pupa, uma iniciativa inovadora realizada pela produtora, diretora e atriz Bitta Tikuna Catão em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE). O projeto durou cinco meses, de maio a novembro deste ano.

Com uma trajetória no cinema e teatro, Bitta decidiu usar seu conhecimento para inspirar jovens a descobrirem o potencial da arte como um meio de mudar suas vidas.

“Vi uma reportagem sobre o programa ‘Ensina-me a Sonhar’ e comentei com uma responsável da DPE, depois disso veio o convite das Defensoras Damea e Monique para uma palestra. Após o encontro, sugeri que os adolescentes pudessem ter oficinas de artes e estrelar um espetáculo. Foi desafiador, mas eles mostraram interesse e fomos até o fim”, afirmou Bitta.

A peça intitulada “Esperança” foi apresentada no fim do mês de novembro, no Teatro Gebes Medeiros, e contou com o envolvimento direto de 10 socioeducandos.

A obra foi o ápice de um ciclo de oficinas realizadas semanalmente, às sextas-feiras, das 9h às 11h. Cada mês trouxe um segmento diferente: música, teatro, preparação corporal e mobilidade, proporcionando uma formação diversificada.

“Essa peça narra a realidade que esses adolescentes vivem depois de entrar no Dagmar Feitoza e todo o processo de mudança. Fizemos referência ao estado da pupa como acontece com alguns insetos no processo de transformação. Nós começamos inicialmente com 21 jovens, mas no decorrer do processo alguns cumpriram a medida e saíram”, disse a artista amazonense.

Com o apoio técnico do diretor do Centro, Antônio Juracy, e do defensor geral, Rafael Barbosa, o projeto ganhou vida.

Ele contou ainda com uma equipe multidisciplinar, incluindo a produtora Yasmin Catão, a diretora musical Regina Santos e o gaffer e cenógrafo Sérgio Bronzo.

Contribuição especial

A Bronzo’s Filmes, liderada por Sérgio Bronzo, teve um papel central no espetáculo. Conhecido por seu trabalho em produções como a série Sutura, lançada recentemente na Amazon Prime, e por colaborar com estrelas como Anitta e Iza, Bronzo foi responsável pela iluminação do espetáculo.

Sua participação inspirou os adolescentes e os introduziu a possibilidades profissionais no audiovisual, além da encenação.

Arte como ferramenta de socialização

No dia da apresentação, o ator global Matheus Nachtergaele reforçou a importância da arte por meio de um vídeo gravado especialmente para os socioeducandos.

“Que esses jovens que vão fazer o espetáculo amem e se libertem através da arte. O teatro é uma atividade que [ensina e humaniza]. Uma grande aprendizagem com muito ensinamento e alegria sobre o que é ser humano. Parabéns a todos que estão participando dessa iniciativa”, pontuou o ator.

Bitta Catão reforçou a declaração de Matheus, que sempre apoia seus trabalhos, destacando a arte como uma poderosa ferramenta de resgate para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“É uma ferramenta que, além de se tornar uma profissão, acaba sendo um resgate para todas as nossas mazelas e problemas. Eu levei para eles a oportunidade de se profissionalizar enquanto artista, que o mundo do audiovisual vai além do que eles imaginam e que é mais uma oportunidade de mudar de vida”, concluiu.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱