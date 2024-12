Corinthians e Bahia conhecem caminhos da Pré-Libertadores; confira confrontos

Timão estreia contra o Universidad Central-VEN e o Tricolor de Aço faz o primeiro jogo na competição contra o The Strongest-BOL

A Conmebol definiu por sorteio, nesta quinta-feira (19), os confrontos e o chaveamento das etapas preliminares da Copa Libertadores 2025. Corinthians e Bahia são os únicos brasileiros entre os 16 times que disputarão a segunda fase (jogos de ida e volta) da principal competição de futebol do continente Sul-Americano. Os jogos ocorrerão de 19 e 26 de fevereiro.

O Timão estreia contra o Universidad Central-VEN, estreante na competição, e o Tricolor de Aço faz o primeiro jogo na competição contra o The Strongest-BOL. O Botafogo, recém-campeão da Libertadores, também deu o pontapé inicial no torneio no início deste ano, começando pelas fases prévias.

De acordo com o chaveamento, se o Timão avançar pegará na terceira fase o Barcelona de Guayaquil-EQU ou um time vindo da primeira fase – El Nacional-EQU ou um clube da Bolívia, ainda indefinido. Já o Tricolor de Aço poderá pegar o Boston River-URU ou o Ñublense-CHI.

A Pré-Libertadores compreende três fases: a primeira delas, sem times brasileiros e argentinos, será de 5 de fevereiro a 12 de março, com um total de seis times. Três se classificarão à segunda fase, se juntado a outros 13 times mais bem ranqueados pela Conmebol.

O regulamento prevê que os mais bem posicionados na lista decidam os jogos de volta em casa. Neste quesito, o Timão (18º no ranking) levará vantagem e joga pela classificação em casa. Já o Tricolor de Aço (77º) fará o jogo da volta contra o The Strongest na Bolívia (36º).

Os oito melhores da segunda fase avançam à terceira e última fase prévia, prevista para o período de 5 a 12 de março. Quem for eliminado na terceira fase prévia da Libertadores competirá a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Pré-Libertadores

Primeira fase

Jogo 1: Representante da Bolívia x El Nacional-EQU

Jogo 2: Nacional-PAR x Alianza Lima-PER

Jogo 3: Monagas-VEN x Defensor Sporting-URU

Segunda fase

Deportes Iquique-CHI x Independiente Santa Fe-COL

The Strongest-BOL x Bahia

Vencedor do jogo 3 x Cerro Porteño-PAR

Vencedor do jogo 1 x Barcelona de Guayaquil-EQU

Universidad Central-VEN x Corinthians

Representante da Colômbia x Melgar-PER

Boston River-URU x Ñublense-CHI

Vencedor do jogo 2 x Boca Juniors-ARG

Terceira fase

Deportes Iquique-CHI ou Independiente Santa Fe-COL x Vencedor do jogo 2 ou Boca Juniors-ARG

The Strongest-BOL ou Bahia x Boston River-URU ou Ñublense-CHI

Vencedor do jogo 3 ou Cerro Porteño-PAR x Representante da Colômbia ou Melgar-PER

Vencedor do jogo 1 ou Barcelona de Guayaquil-EQU x Universidad Central-VEN ou Corinthians

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱