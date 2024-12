Fim de ano: Dicas para moderar açúcar e gordura nas festas

Falta muito pouco para darmos adeus a 2024 e boas-vindas ao novo ano. As próximas semanas são repletas de confraternizações, reencontros e mesas fartas, porém os excessos alimentares e o consumo de álcool podem trazer algumas consequências à saúde. Por isso, alguns cuidados são necessários.

Segundo a endocrinologista e consultora do Sabin Diagnóstico e Saúde, Renata Pinto Camia, o perigo não se limita apenas ao açúcar (sacarose), propriamente, mas aos carboidratos de modo geral (frutose, lactose, amido etc.) e as bebidas alcoólicas.

Para a endocrinologista, o alto consumo desses alimentos pode gerar outras condições nada saudáveis para o corpo.

“Aumenta também os triglicerídeos, o que é um problema grave que pode levar a tonturas, labirintopatias e pancreatite. Além disso, eventualmente, o açúcar vem com gordura, o que pode aumentar o colesterol e também mexer com o labirinto, bem como gerar crises de enxaqueca, irritações gastrointestinais, como gastrites e doença do refluxo”, ressalta a médica.

Devido à variedade de alimentos na ceia de natal e ano novo, a melhor alternativa é substituir alimentos com gorduras ruins por saudáveis.

“Incluir as castanhas, como as nozes, amêndoas, castanhas de caju e a do Pará, as sementes de linhaça e abóbora, e o peixe são excelentes opções para os pratos”, sugere.

O consumo destes alimentos ajuda a aumentar os níveis sanguíneos de HDL, o colesterol bom, e contribuem para evitar a aterosclerose, ou seja, o acúmulo de gordura na parede das artérias que pode causar obstrução, impedindo a passagem do sangue.

“Utilizar alimentos com fibras, frutas, verduras, legumes e carnes magras ajudam a proporcionar uma ceia mais saudável”, completa.

As armadilhas nas ceias

Renata chama atenção para os perigos dos excessos de açúcar não apenas em guloseimas como bolos, tortas e rabanada, mas também em pratos como tender caramelizado, salpicões, farofas e até peru, geralmente ornados com frutas cristalizadas ou em calda.

Isso porque, consumido sem a devida moderação, o açúcar pode causar uma série de complicações no organismo, desde cansaço e envelhecimento da pele até baixa da imunidade, obesidade, diabetes, entre outros problemas mais graves.

Moderação na hora de se servir

Para quem não abre mão das guloseimas, a endocrinologista esclarece que é possível aproveitar os doces nas festas de fim de ano com a devida moderação. A dica é ter consciência no consumo.

“O conselho é ter moderação, assim como tudo na vida. Se quer uma fatia de bolo ou pudim, tudo bem comer. Não vai fazer mal. Não pode é somar pudim, bolo, rabanada e etc” afirma a profissional.

Ela destaca, porém, que pessoas com problemas crônicos, como obesidade e diabetes, devem seguir as dietas recomendadas por seus médicos.

Algumas dicas de como cuidar da saúde nas festas de fim de ano:

– Manter a hidratação;

– Provar um pouco de cada prato da ceia de Natal e ou Ano Novo (preferir alimentos leves e menos gordurosos);

– Não abusar do álcool;

– Manter a prática de atividades físicas.

