Praia da Ponta Negra seguirá fechada durante celebração do ‘Réveillon Manaus’

Decisão ocorre em razão de segurança devido à proximidade entre o fim do aterro perene e o leito natural do rio

A praia do complexo turístico Ponta Negra, na Zona Oeste, segue interditada para o banho por conta da severa estiagem na capital e em todo o Amazonas. A cota do Rio Negro alcançou a marca de 16,34 metros, nesta quinta-feira (19). A interdição foi decretada pela Prefeitura de Manaus, incluindo o período das festividades de fim de ano.

Para o Réveillon da cidade, tradicional evento que já acontece no complexo e na praia, a interdição permanece sem alteração, se somando às orientações de segurança, definidas pelo Centro de Cooperação da Cidade (CCC), para montagem do palco e estrutura, para receber as comemorações da virada de ano.

A decisão de interditar a praia para o banho, em razão de segurança e de prevenção contra afogamentos, ocorre devido à proximidade entre o fim do aterro perene e o leito natural do rio, que pode apresentar alterações no terreno, como buracos, desníveis, depressões e, até mesmo, o surgimento de banco de areias.

A Prefeitura de Manaus orienta que os banhistas não entrem no rio. As placas de interdição seguem no local, em diversos pontos da faixa de areia e nos acessos.

Proibições

Em grandes eventos, como o Réveillon, o corpo de segurança permanente do complexo proíbe a entrada de materiais cortantes e/ou perfuro-cortantes, bem como perfuro-contundentes, como armas de fogo, brancas ou de arremesso, além de garrafas, pratos, copos de vidro ou alumínio, latas, fogos de artifício, animais, embalagens de spray, substâncias inflamáveis, hastes de bandeiras, guarda-chuvas, dardos, martelos, seringas, extintores, capacetes ou quaisquer objetos que ameacem a integridade física dos presentes.

Interdição A interdição considera as normas de uso da praia perene, definidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela Prefeitura de Manaus junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), com órgãos municipais e estaduais signatários do compromisso, incluindo o Corpo de Bombeiros do Amazonas e a Polícia Militar.

