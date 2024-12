SEA LOGISTICS pretende conectar a Amazônia ao mercado global com soluções logísticas inovadoras

Fundada com o compromisso de redefinir os padrões do setor logístico, a SEA LOGISTICS é uma empresa jovem, mas com bases sólidas, que combina inovação e experiência.

Composta por profissionais com mais de duas décadas de atuação nos mercados nacional e internacional, a empresa se destaca pela eficiência em serviços logísticos personalizados.

“Nosso foco é oferecer soluções integradas e sob medida, garantindo a máxima satisfação de nossos clientes. Estamos preparados para enfrentar os desafios do mercado com serviços de alto nível”, afirma Igor Teles, diretor comercial da SEA LOGISTICS.

A SEA LOGISTICS opera em mais de 150 países, com destaque para mercados estratégicos como Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Brasil. A Ásia desempenha um papel fundamental tanto nas exportações quanto nas importações, conectando o Brasil a uma cadeia global de suprimentos essencial para diversos setores da economia.

“Além de ser um grande destino das nossas exportações, a Ásia é uma fonte vital de importações para setores-chave da economia brasileira”, destaca Igor.

O fortalecimento da SEA LOGISTICS no mercado da região Norte do Brasil, com foco especial em Manaus e no estado do Amazonas, reflete a importância estratégica dessa localidade para a empresa. A Zona Franca de Manaus (ZFM), com seu papel central na economia nacional, é um ponto vital para as operações logísticas da SEA LOGISTICS.

“Estamos profundamente integrados na logística de matérias-primas essenciais para a produção industrial em Manaus. Além disso, facilitamos a distribuição de produtos acabados para o varejo, garantindo que eles cheguem aos consumidores de forma eficiente e segura”, explica o diretor.

Para atender às crescentes demandas da região, a SEA LOGISTICS tem realizado investimentos significativos em inovação.

A empresa estabeleceu uma estrutura robusta em Manaus, firmou parcerias estratégicas na China e desenvolveu soluções logísticas que integram transporte marítimo e aéreo.

Entre as inovações está o lançamento de uma ferramenta de rastreamento via mobile, que permitirá aos clientes o monitoramento de suas cargas em tempo real.

A empresa também tem priorizado a capacitação de seus colaboradores, promovendo treinamentos e programas de desenvolvimento contínuo para prepará-los para os desafios do mercado logístico. Esse compromisso com a excelência tem gerado resultados expressivos para os clientes de diferentes setores.

No varejo, a SEA LOGISTICS tem facilitado a importação de grandes volumes de ar-condicionado, pneus, placas solares, tratores e equipamentos agrícolas. Na indústria, contribui para a importação de máquinas, resinas e kits para montagem de ar-condicionado, otimizando a produção no Polo Industrial de Manaus.

A filial da empresa na China tem possibilitado a realização de estudos voltados para a importação de itens como descartáveis, alimentos para panificação, pneus e climatizadores, garantindo produtos de alta qualidade e competitividade no mercado internacional.

Os planos para 2025 incluem uma expansão significativa na região Norte, onde a empresa atua há cerca de um ano, além de outras localidades estratégicas no Brasil.

Com matriz em São Paulo e filiais em Santa Catarina, Bahia e Amazonas, a SEA LOGISTICS está investindo em infraestrutura, na capacitação de colaboradores e na contratação de novos talentos.

A empresa também fomenta contratos com parceiros locais e planeja movimentar mais de 4 milhões de dólares em fretes na região, reinvestindo parte significativa desses resultados no desenvolvimento econômico local.

Combo: corpo e espírito num só negócio

Cuidar do corpo e da espiritualidade ao mesmo tempo, já é possível. Combinando exercícios físicos e fé, a academia ‘Sou Mais Cristo’ oferece um ambiente onde os treinos acontecem ao som de músicas gospel, além de contar com um espaço exclusivo para orações.

Com 12 unidades em Curitiba e um total de 900 alunos, a rede já planeja expandir no modelo de franquias a partir de 2025. Essa abordagem inovadora atende a uma demanda específica do público cristão, criando um ambiente que promove saúde física enquanto reforça os valores religiosos de seus clientes.

O mercado fitness brasileiro, que movimenta aproximadamente R$ 12 bilhões anuais, tem investido cada vez mais em nichos específicos, e o segmento de academias cristãs desponta como uma tendência em ascensão, combinando propósito, fé, bem-estar e oportunidades de negócios.

Crescimento de startups coloca Rondônia no top 3 da inovação no Norte

Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O estado de Rondônia é o terceiro polo de inovação do país, ficando atrás apenas do Pará e do Amazonas. O estado se sobressai em áreas como Empreendedorismo, Competitividade Global, Sustentabilidade Ambiental e Capital Humano. Apesar desse avanço, o estudo indica a necessidade de aumentar investimentos em ciência, tecnologia e inovação para impulsionar a produção científica e a geração de propriedade intelectual na região.

No cenário nacional, o Brasil possui mais de 12.800 startups mapeadas, distribuídas por diversos setores e regiões. Essas empresas emergentes desempenham um papel crucial na economia, promovendo inovação e competitividade.

Economia em 2024 com avanços, startups em alta e expectativas para 2025

“O ano está terminando, e a economia brasileira mostrou sinais de recuperação moderada, enfrentando avanços e desafios. O agronegócio continuou sendo um dos motores principais, sustentando o PIB, enquanto as exportações para a Ásia e América Latina registraram crescimento significativo. A inflação foi controlada, e a taxa de desemprego caiu, com destaque para a criação de vagas em tecnologia, serviços e construção civil.

Por outro lado, a indústria seguiu enfrentando dificuldades, como a baixa infraestrutura e a dependência de insumos externos. Apesar disso, o setor de startups ganhou força, atraindo investimentos e acelerando a digitalização. O Brasil também avançou na agenda sustentável, fortalecendo sua imagem global com práticas ESG e esforços na transição energética. Para nós, em relação à reforma tributária, foi fundamental a permanência dos incentivos econômicos fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia.

Com o dólar ainda em alta, o próximo ano promete desafios e incertezas, mas navegar é preciso. Aproveito para agradecer à direção deste jornal pelo espaço concedido e a todos os colaboradores que tornaram possível trazer, todos os fins de semana, a Coluna Mais Negócio$ até você. Um ótimo Natal e que 2025 nos traga, antes de tudo, saúde!”

RÁPIDAS & BOAS

O Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA) prorrogou o prazo das inscrições no edital 01/2024 destinado à hospedagem de startups da área de Bionegócios nas instalações do Centro e com isso fazerem parte do programa CBA Open. O novo prazo de inscrições termina na segunda-feira (23/12).

As inscrições são gratuitas e o edital pode ser consultado por meio do link (https://tinyurl.com/372mn3u6).

A Prefeitura de Humaitá lançou processo seletivo com um total de 136 vagas temporárias para a Secretaria Municipal de Educação. As inscrições são gratuitas e virtuais, podendo ser realizadas até quinta-feira (2/01/25) pelo endereço eletrônico (https://tinyurl.com/26uxxsnj).

A Chamada Elos da Amazônia 2024 – Edição Empreendedorismo Científico Indígena está com inscrições abertas até sexta-feira (24/01/25), voltada para a Amazônia Ocidental.

O edital tem como objetivo reconhecer e apoiar empreendedores indígenas que desenvolvam soluções tecnológicas inovadoras.

As propostas devem apresentar tecnologias aplicáveis ao mercado, podendo estar nas fases de protótipo, validação ou já em operação. A iniciativa conta com o apoio do Idesam, INDT, Suframa, Embrapii e PPBio. Para mais informações e inscrições, acesse (https://tinyurl.com/mrx9v8rh).

