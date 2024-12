VÍDEO: ‘Vovó do crime’ é flagrada furtando caixinha de Natal de funcionários

A câmera de segurança de um posto de gasolina registrou o momento em que uma mulher roubou a caixinha de Natal dos funcionários, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na tarde da última segunda-feira (16).

Pelas imagens, é possível ver a mulher se aproximando do balcão da loja de conveniência. Ela tenta disfarçar a ação mexendo na sacola que carrega.

Mesmo com funcionários no local, a mulher pega a caixinha de Natal e vira seu conteúdo na sacola. Em seguida, ela posiciona a caixa no balcão novamente.

A mulher continua mexendo na sacola e chega até mesmo a ser atendida. Toda a ação levou um pouco mais de três minutos.

Comentários nas redes sociais afirmam que ela é conhecida por roubar caixinhas de Natal no litoral de São Paulo, principalmente na Praia Grande.

*Com informações do Metrópoles

