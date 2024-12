Quarto envolvido na tortura e morte de lutador de karatê é preso em Manaus

Pedro Henrique da Silva, de 21 anos, foi preso na quinta-feira (19), por envolvimento no homicídio qualificado do lutador de karatê Dayvisson Matheus Lima da Silva, que tinha 20 anos. O crime aconteceu no dia 22 de julho deste ano, na rua Independência, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Na ocasião do crime, o lutador de karatê foi amarrado pelo pescoço com um cinto e arrastado em via pública. Ele foi torturado por mais de 30 minutos, sendo agredido com chutes, socos e ainda teve a sua cabeça forçada contra o chão.

Conforme a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, as investigações iniciaram logo em seguida ao crime, com as coletas dos elementos de informações pertinentes à autoria. A partir disso, foram identificadas cerca de cinco pessoas envolvidas no homicídio.

“A suposta motivação do crime seria um possível estupro de vulnerável cometido pela vítima. Nós tivemos sucesso na prisão de três dos quatro suspeitos nos últimos dois meses. Ontem, após identificarmos o paradeiro do quarto envolvido, que seria Pedro Henrique, nos deslocamos até o local e cumprimos o mandado judicial em seu nome”, explicou a autoridade policial.

Segundo a delegada, entre os detidos, três possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e tentativa de homicídio. O quinto suspeito continua foragido e as investigações para localizá-lo seguem em andamento.

Pedro Henrique da Silva responderá por homicídio qualificado, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱