Jovem escritora transforma a educação financeira de milhares de crianças no Amazonas

A escritora amazonense Malu Lira, de apenas 14 anos, está revolucionando a forma como crianças e jovens aprendem sobre educação financeira no Amazonas.

À frente do projeto de ensino “Malu Finanças na Escola” a jovem já alcançou mais de 10 mil estudantes em mais de 100 escolas, entre elas 97 públicas de 15 municípios do estado em 2024. A iniciativa combina contação de histórias, jogos e atividades interativas com os estudantes para ensinar conceitos de planejamento financeiro, economia e gestão de recursos.

Com mais de 15 livros publicados, incluindo a série “Contos Milionários”, Malu utiliza suas obras para criar um vínculo direto entre histórias e a mudança que a educação financeira é capaz de fazer na vida de alguém.

“Um livro só precisa de uma criança, de sua imaginação e do incentivo certo para fazer a diferença”, afirma a escritora ao defender a transformação e a importância que os livros têm.

O impacto do projeto vai além dos estudantes. Pesquisas realizadas com professores e coordenadores das escolas participantes mostram mudanças significativas no comportamento dos jovens em relação as finanças. Segundo os educadores, os alunos começaram a diferenciar necessidades de desejos e a tomar decisões conscientes sobre gastos diários.

“Descrevo como uma ótima ferramenta não só para os alunos como também para nós, educadores, que também precisamos aprender a economizar o que ganhamos”, relata um professor.

Além do alcance nas escolas, o projeto promove ações em eventos comunitários com o “Me conta uma história” e planeja atingir 500 jovens de maneira direta até o fim de 2024. Para garantir a eficácia a longo prazo, a equipe pedagógica da Malu Finanças realiza um monitoramento após a aplicação do projeto com visitas às escolas e aplicação de questionários.

O ano de 2024 se encerra como mais um ano de trabalho que transformou a relação de milhares de crianças e jovens com o dinheiro e que contribui na construção de uma sociedade com mais equilibrada economicamente.

“Em 2025, nosso objetivo é expandir ainda mais o alcance do projeto, levando a educação financeira para novas comunidades e fortalecendo o impacto nas escolas que já atendemos. Queremos ampliar o número de estudantes beneficiados, envolver mais educadores e continuar incentivando as famílias a adotarem práticas conscientes no uso do dinheiro. Acreditamos que a educação financeira é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e construir um futuro mais justo e equilibrado para todos”, destaca Malu Lira.

Amazonense que com 14 anos é escritora, porta-voz da Me Poupe! e palestrante de educação financeira para crianças e adolescentes. Nascida em 2010, sempre se mostrou curiosa e interessada em assuntos relacionados a finanças.

Começou seus estudos assistindo vídeos da Me Poupe! e, aos 11 anos, escreveu seu primeiro livro. Hoje, aos 14 anos, tem 15 livros publicados, todos com a temática de educação financeira para crianças, além de ser idealizadora do Projeto ‘Malu Finanças na Escola’, que oferece soluções para a educação financeira para crianças, pais, professores e gestores públicos, presente em mais de 100 escolas do Brasil.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱