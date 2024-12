Cerca de 2,5 mil policiais atuarão nas festas de fim de ano no Amazonas

O Sistema de Segurança Pública do Amazonas informou, nesta sexta-feira (20), que aproximadamente 2,5 mil policiais militares atuarão nas festas de fim de ano no estado.

De acordo com a autoridade, serão 1,5 mil profissionais atuando em Manaus e 800 nos municípios. Na capital, as áreas que receberão o reforço na segurança são os ambientes que concentrarão as festas públicas: Ponta Negra, Alphaville e Orla do Amarelinho.

“São policiais envolvidos na operação sem prejuízo às demais que já estão ocorrendo; nos principais pontos de Réveillon, todos estarão policiados com policiamento a pé, em patrulhas e também com viaturas de apoio”, disse o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Klinger Paiva.

O reforço também ocorre na Ponta Negra e Largo de São Sebastião, que concentrarão delegacias móveis e centrais de flagrantes.

Já o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) disponibilizará 280 profissionais entre a capital e interior, que serão divididos em dois turnos, segundo o Coronel Muniz.

Na oportunidade, o Coronel relembrou que eventos privados que utilizam pirotecnia precisam ser aprovados, revisados e avaliados pelo Corpo de Bombeiros.

“O canal adequado é a Diretoria de Atividades Técnicas. Todas as pessoas que desejam realizar shows pirotécnicos ou eventos privados com reunião de público precisam ir até nosso Comando-Geral, na Avenida Codajás, em Petrópolis, para aprovação”, finalizou Muniz.

