Dezoito vítimas foram resgatadas com vida de acidente que matou quatro pessoas na AM-010; vídeo

O Governo do Amazonas informou, em nota, que 18 pessoas foram resgatadas com vida do grave acidente que vitimou quatro pessoas na AM-010, nesta sexta-feira (20).

Segundo o governo, dessas 18 vítimas, 13 já foram liberadas e cinco ainda atendidas em hospitais de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atua no local com 32 bombeiros e 11 viaturas nas operações de resgate, incluindo o trabalho de desencarceramento.

Equipes do CBMAM e da Secretaria de Saúde estão coordenando a regulação e o transporte das vítimas do município de Rio Preto da Eva para Manaus. Unidades de saúde da capital já estão sendo preparadas para receber os feridos, garantindo atendimento rápido e eficiente. O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) deslocou equipes para fazer a remoção dos veículos e liberar a pista para normalização do tráfego na área.

Conforme informações da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados (Arsepam), o ônibus estava devidamente cadastrado e regularizado junto ao órgão, contando com todos os seguros exigidos.

