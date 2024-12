Dupla é presa por furto e receptação qualificada de fios de energia elétrica em Fonte Boa, no AM

Gesiel Coelho Corrêa, de 34 anos, conhecido como “Macaxeira”, e Marcos Roque Nogueira da Silva, de 63, foram presos em flagrante, na quinta-feira (19), pelos crimes de furto qualificado de fios de energia elétrica e pelo crime de receptação qualificada do material, respectivamente, em Fonte Boa, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Elton Vieira, da 55ª DIP, a vítima compareceu à delegacia para relatar a subtração de fios de energia elétrica de sua residência, os quais faziam a ligação com a rede elétrica, apontando Gesiel como o autor do furto.

“Ao tomar conhecimento dos fatos, iniciamos diligências nas imediações do bairro São Francisco 1 e encontramos Gesiel, que confessou o crime. Ele informou que o objeto do furto havia sido vendido a um sucateiro nas proximidades da Praça de Guadalupe, no bairro Centro”, explicou o delegado.

Após novas diligências, a equipe policial localizou a referida sucata, de propriedade de Marcos Roque. Durante abordagem, ele admitiu ter comprado os fios de alumínio do autor do furto.

Ambos foram conduzidos à delegacia. Gesiel Coelho Corrêa foi autuado por furto qualificado, e Marcos Roque Nogueira da Silva, por receptação qualificada. Eles passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱