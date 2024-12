Vídeo mostra momento em que motociclista bate em árvore e morre em Manaus

O caso ocorreu na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus

Um acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta sexta-feira (20) resultou na morte de um homem, identificado apenas como Elton, de 41 anos.

O caso ocorreu na Avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Um vídeo feito por uma mulher, que estava em um carro ao lado do motociclista, mostra o exato momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver Elton pilotando a motocicleta quando, ao tirar uma das mãos do guidão, perde o controle e colide violentamente contra uma árvore.

Elton não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.

De acordo com o relatório do IML, a vítima sofreu hemorragia intracraniana, fratura na base do crânio e traumatismo cranioencefálico, causados por um trauma de ação contundente.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱