Acidente entre ônibus e carreta deixa 22 mortos e 13 feridos

Pelo menos 22 pessoas morreram em um grave acidente em que um ônibus com 45 passageiros bateu em um carro e uma carreta, se incendiando na rodovia BR-116, na altura do km 286, em Lajinha, no município de Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, na madrugada deste sábado (21). O ônibus, da empresa Entram, saiu de São Paulo rumo a Vitória da Conquista, na Bahia.

O acidente ocorreu por volta de 3h30. A rodovia precisou ser interditada e ainda há trabalho de guincho no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um dos pneus do veículo de transporte de passageiros estourou, causando o acidente.

“Durante o trajeto, o ônibus estourou o pneu e o motorista perdeu o controle da direção, batendo contra uma carreta. Um veículo de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus. Os três ocupantes (do carro) saíram com vida”, informou o CBMMG.

Com a batida, o ônibus foi parar fora da pista, tombado. A carreta ficou atravessada com a carroceria sobre um carro de passeio, que foi esmagado.

Os veículos pesados pegaram fogo. “Com a colisão, o ônibus pegou fogo. Ao todo, 13 pessoas saíram com vida e já foram encaminhadas para atendimento médico nas proximidades”, informou o Corpo de Bombeiros.

Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio nos veículos e já fizeram a retirada de 22 vítimas fatais carbonizadas, presas às ferragens. Atuam no socorro a PRF, o CBMMG e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

*Com informações SBT News

