VÍDEO: Deputada é flagrada fumando vape durante sessão de reforma na saúde

Cathy Juvinao faz parte do Partido da Aliança Verde e foi flagrada fumando um vape durante discussão no parlamento colombiano sobre saúde

Uma cena inusitada e irônica está viralizando nas redes sociais. Uma parlamentar foi flagrada fumando vape durante uma sessão que discutia reformas na saúde na Colômbia. O caso aconteceu na terça-feira (17).

Em certo momento do debate, a câmera que transmitia a reunião cortou para Cathy Juvinao, do Partido da Aliança Verde, no momento em que ela acabava de dar um trago no aparelho.

Ao perceber que estava sendo filmada, a parlamentar tentou disfarçar e esconder o vape, mas acabou entregue pela fumaça que saiu da boca — fazendo, inclusive, ela engasgar.

Depois que o momento viralizou, Juvinao utilizou as redes sociais para se retratar.

“Peço desculpa aos cidadãos pelo que aconteceu ontem em plenário, não vou juntar-me ao mau exemplo que hoje em dia intoxica o discurso público e não se repetirá”, escreveu a congressista no X. “Fiquem tranquilos, que hoje continuaria lutando desde a Câmara com os mesmos argumentos e rigor de sempre.”

*Com informações Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱