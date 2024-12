Manaus abre parque Gigantes da Floresta no dia de Natal (25)

Gigantes da Floresta hoje é um dos maiores parques cênicos e temáticos da região Norte do Brasil

Com um recorde de público de mais de 2,3 milhões de visitantes em menos de seis meses após a inauguração, o parque Gigantes da Floresta, da Prefeitura de Manaus, comemora o alcance das visitações e divulga os horários de funcionamento do espaço durante as festas de fim de ano.

Na próxima segunda (23) e terça-feira (24), o parque não irá funcionar, pois são os dias que recebe manutenção.

Já no dia de Natal, dia 25, o espaço estará aberto para diversão dos visitantes das 16h às 21h. Nos dias 30 e 31, o espaço estará fechado para manutenção, e no dia 1º de janeiro de 2025 (Dia da Confraternização Universal), não terá funcionamento, retornando às atividades no dia 2 de janeiro, das 16h às 21h.

Entre as atrações de destaque estão a Árvore da Vida e o Jardim Mágico (cenário 7), que encantam tanto os moradores quanto os turistas.

Entre as atrações de destaque estão a Árvore da Vida e o Jardim Mágico (cenário 7), que encantam tanto os moradores quanto os turistas.

O parque foi projetado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e recebeu um investimento de aproximadamente R$ 92 milhões, recursos da Prefeitura de Manaus.

O espaço conta com a maior praça molhada da cidade, com 3,6 mil metros quadrados, e esculturas monumentais, como a impressionante cobra esculpida de 30 metros de comprimento e dezenas de outros animais.

Nova realidade

A primeira etapa do parque Gigantes da Floresta foi inaugurada no dia 4 de julho, com seis cenários e mais de 80 animais de grandes dimensões, além de elementos da flora e da maior praça molhada da região Norte.

Com área de 18.453 metros quadrados e gestão administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), o espaço público tem câmeras e outros equipamentos modernos para garantir segurança de alto nível no Gigantes da Floresta, incluindo guardas municipais em ronda 24 horas, com motos, quadriciclos e viaturas.

Equipes de monitores estão prontas para auxiliar, orientar e cuidar do bom uso e entretenimento das crianças e dos jovens nos cenários.

A segunda etapa foi entregue no dia 10 de outubro, com o sétimo cenário de aves, insetos e orquidário, além do portal de entrada.

Horários

O parque, localizado entre os bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves, nas Zonas Leste e Norte de Manaus, funciona de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h, e nos sábados, domingos e feriados, das 10h às 21h.

Às segundas e terças-feiras, o Gigantes da Floresta fica fechado para manutenção de brinquedos, das estruturas gigantes e da praça molhada de 3,6 mil metros quadrados.

Crianças menores de seis anos devem entrar no espaço acompanhadas de um responsável. Na praça molhada só são permitidas crianças até 12 anos.

O complexo conta ainda com a presença de servidores das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) e de Limpeza Urbana (Semulsp), para garantir a segurança patrimonial e dos frequentadores, além de combater o comércio ilegal de ambulantes e manter a área limpa e cuidada.

