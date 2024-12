Preta Gil ficará na UTI nos próximos dias após cirurgia, diz boletim

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está em estado estável e seguirá internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos próximos dias, conforme comunicado do Hospital Sírio-Libanês, divulgado neste sábado (21).

A informação foi confirmada em boletim médico após a cirurgia realizada na última quinta-feira (19), que durou 21 horas.

O procedimento foi realizado para a retirada de tumores e faz parte do tratamento contra o câncer que a cantora enfrenta.

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Ela passou por um tratamento inicial, que incluiu cirurgia e quimioterapia, e a doença entrou em remissão.

Porém, em agosto de 2024, a artista anunciou o retorno do câncer, agora com metástases em quatro locais: dois linfonodos na região pélvica, o peritônio e um nódulo no ureter. Esses novos focos indicam que o câncer se espalhou para outras áreas do corpo.

Após os tratamentos anteriores não apresentarem os resultados esperados, Preta viajou recentemente para Nova York, onde consultou especialistas em busca de novas alternativas terapêuticas.

O boletim médico também informou que a cantora está sendo acompanhada por uma equipe médica liderada pelos doutores Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.

O documento foi assinado pelo diretor de Governança Clínica, Dr. Luiz Francisco Cardoso, e pelo diretor Clínico, Dr. Álvaro Sarkis.

*Com informações Isto É

