Pesquisa revela que 90% dos brasileiros não planejam uso do 13º salário

Com o 13° salário no bolso, muitos brasileiros já começam a gastar, mas poucos planejam o uso do dinheiro. Uma pesquisa do Banco 24 Horas, envolvendo mais de um milhão de pessoas, revelou que apenas 10% planejaram como utilizar o benefício.

A economista Gecilda Esteves, professora da IBMEC, sugere priorizar o pagamento de contas recorrentes para começar o ano com menos dívidas.

A realidade é que 25% dos trabalhadores usarão o valor extra para quitar débitos, com variações regionais. No Norte, esse índice chega a 26,4%, enquanto no Sudeste é de 24,1%. Em contrapartida, apenas 4,9% utilizarão o dinheiro para lazer, como viagens.

Especialistas recomendam reservar uma parte do valor para despesas anuais, como IPVA e material escolar. Planejar e organizar as finanças pode ser o primeiro passo para entrar no próximo ano sem apertos e com mais tranquilidade financeira.

“Uma dica importante é você começar o ano planilhando as suas contas, tentando organizar o que você pode e já quitar contas recorrentes”, explica Esteves.

*Com informações SBT News

