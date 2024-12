VÍDEO: Queda de avião em Gramado deixou nove mortos, diz Defesa Civil

A queda do avião em Gramado deixou nove mortos, segundo informações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Um vídeo mostra o momento em que um avião caiu em Gramado neste domingo (22). Nas imagens, é possível ver o momento da explosão do avião após o choque com casas e com uma loja.

Queda do avião

Um avião caiu em Gramado, na serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). O acidente aconteceu na Avenida das Hortênsias. Informações iniciais dão conta de que a aeronave, de pequeno porte, caiu em cima de lojas e casas.

Segundo informações da Defesa Civil Nacional, o avião era ocupado por dez pessoas.

Informações apontam que a situação do tempo na cidade é ruim, com chuva e nevoeiro. A aeronave sairia de Gramado e iria para Jundiaí, interior de São Paulo.

