Rios do Amazonas continuam em níveis críticos, apesar das chuvas

Apesar das chuvas que ocorreram nas últimas semanas, os níveis dos rios no Amazonas seguem críticos, com várias bacias enfrentando situação de emergência devido à estiagem prolongada.

De acordo com o Comitê de Enfrentamento à Estiagem e Eventos Climáticos e Ambientais, as bacias dos rios Negro, Solimões, Madeira e Purus estão registrando marcas históricas de baixa vazão, com cotas mínimas que não eram vistas há mais de um século.

O boletim divulgado neste sábado (21) apontou que, enquanto algumas regiões, como o médio Solimões, começam a mostrar sinais de recuperação, rios como o Negro e o Madeira ainda permanecem abaixo da média, com níveis muito baixos.

Em resposta à crise, o governador Wilson Lima decretou situação de emergência em todos os 62 municípios do estado.

Na capital, o rio Negro alcançou em novembro uma das suas menores cotas das últimas décadas, com 12,68 metros, enquanto o rio Madeira, em Porto Velho, chegou a 1,62 metro, próximo de seu recorde negativo.

A previsão é que os níveis dos rios se normalizem lentamente, dependendo das condições climáticas nos próximos meses.

Embora as chuvas recentes em Manaus e em outras regiões do estado tenham provocado alagamentos e riscos de deslizamentos, elas não foram suficientes para alterar significativamente o quadro da crise hídrica.

A Defesa Civil registrou precipitações de até 50 milímetros na capital, com alagamentos na zona Leste, e mais de 80 milímetros em municípios do interior, como Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Contudo, esses volumes não foram o suficiente para elevar os níveis dos rios.

A Defesa Civil do Amazonas segue monitorando a situação e oferece apoio hidrometeorológico à população, enquanto os moradores da região enfrentam os desafios impostos pela estiagem prolongada.

