Motociclista morre ao ser atropelado por carro em Manaus

Um motociclista identificado como José Roberto Evangelista Moraes, de 50 anos, morreu após ser atingido por um carro na rua Padre Monteiro de Noronha, Comunidade Parque das Nações, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, neste sábado (21).

De acordo com informações de testemunhas, o homem estava em uma motocicleta quando foi atingido por um carro que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, o homem foi arremessado da motocicleta na via pública. O motorista do veículo envolvido no acidente fugiu sem prestar atendimento à vítima.

O motociclista chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia deve investigar o caso.

