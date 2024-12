VÍDEO: Mulher ateia fogo na recepção de hospital após perder o filho e protestar contra atendimento

Uma mulher foi presa neste domingo (22), após atear fogo na recepção da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, em Minas Gerais.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher ateia fogo no local. Ela alegou estar emocionalmente abalada após a perda recente de um filho, além de insatisfeita com o atendimento da instituição.

O incidente ocorreu no sábado (21), quando a mulher entrou na recepção do hospital com uma garrafa contendo líquido inflamável. Nas imagens, ela aparece sendo vista despejando o líquido sobre computadores e equipamentos da recepção após uma breve conversa com uma funcionária. Ao acender o fogo, causou um princípio de incêndio, assustando funcionários e pacientes.

Um dos colaboradores do hospital conseguiu controlar as chamas rapidamente com um extintor, evitando maiores danos e ferimentos.

A mulher afirmou que não tinha a intenção de ferir ninguém, mas sim de chamar a atenção para o que considera um atendimento insatisfatório por parte da Santa Casa. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil de Piumhi, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, o diretor da Santa Casa, Guilherme Batista, lamentou o ocorrido e reforçou que a instituição segue comprometida com a segurança e qualidade do atendimento à população. A segurança do hospital foi reforçada após o incidente.

*Com informações G37

