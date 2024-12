Atrações musicais no Largo de São Sebastião e no Teatro Amazonas encerram a temporada de natal

As apresentações artísticas e musicais, que animaram as tardes de dezembro, no palco do Largo de São Sebastião, encerram a temporada nesta segunda-feira (23), assim como o musical natalino ‘Pedro e Paula’, apresentado no Teatro Amazonas.

Atrações iniciam às 18h e 19h, respectivamente, e integram a programação do ‘O Mundo Encantado do Natal’, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

No Largo de São Sebastião, a programação artística e gratuita aconteceu por 15 dias, de quarta a domingo, no palco onde está instalada a árvore de Natal.

Segundo o secretário em exercício de Cultura e Economia Criativa, Candido Jeremias, foram centenas de contratações para atender a extensa programação da temporada.

“Estivemos em vários espaços culturais, não apenas no Largo de São Sebastião, o que gerou trabalho e renda à classe artística local, além do musical no Teatro Amazonas, que contou com 20 récitas, revelando talentos, abrindo portas aos trabalhadores da cultura”, afirma o secretário.

Fotos: Secretaria de Cultura e Economia Criativa/David Martins

Nesta segunda, a partir das 18h, a programação no Largo de São Sebastião, inicia com o show musical de Victor Camilo, em seguida, o espetáculo de teatro “A busca de Merry e Christman pelo espírito natalino”. Na sequência, o hip hop toma conta do palco, com a apresentação “Criar Urbano” e, encerrando a noite, das 20h às 21h, se apresenta o Coral Belcanto.

O Largo permanece com a Árvore de Natal mais bonita do Brasil, montada no centro histórico e cultural, até o dia 6 de janeiro de 2025, bem como, a ornamentação temática de todo espaço e a Feira de Natal.

Teatro Amazonas

Fotos: Secretaria de Cultura e Economia Criativa/David Martins

Completando o ciclo de 20 récitas, o musical natalino ‘Pedro e Paula’ encerra a temporada nesta segunda, com apresentação às 19h, no Teatro Amazonas. A entrada é gratuita, mediante agendamento, contudo, a abertura das vagas ocorreu na última quinta-feira (19), no Portal da Cultura. Apesar das vagas esgotadas, o espetáculo disponibiliza fila de espera para preencher as vagas das desistências.

O espetáculo narra a história dos personagens de realidades distintas, entretanto, que encontram conexão, misturando fantasia e realidade. Criado e dirigido por Tércio Silva, “Pedro e Paula” tem direção musical de Marcelo de Jesus e com músicas de Tim Rescala, participação dos alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e dos corpos artísticos do estado: Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas e Balé Folclórico.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱