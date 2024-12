O cravo que não estava ali semana passada

Essa semana estava fazendo a inspeção nos meus gatos, como todo tutor deve fazer – e, se você ainda não faz, comece hoje! Foi então que me deparei com algo que não estava ali na semana passada: um cravo enorme no queixo da Tempestade. Epa, epa, epa! Liguei o sinal de alerta e parti para inspecionar o Wolverine e a Grey, afinal, problemas dermatológicos podem aparecer de maneira discreta, mas se espalhar rapidamente se não forem tratados.

O Wolverine, para minha sorte, estava em ordem. Já a Grey tinha algo próximo à orelha que me chamou a atenção: um acúmulo de cera escura. Esse tipo de sinal sempre me deixa atenta, pois pode indicar desde uma simples sujeira até infecções por ácaros ou fungos.

Limpei cuidadosamente com uma gaze e solução apropriada e aproveitei para verificar o restante das orelhas dela. Felizmente, o problema não era sério, mas serviu como lembrete para nunca subestimar esses pequenos sinais. Voltei à Tempestade e decidi investigar melhor aquele cravo. O que ela apresentava era acne felina, algo mais comum do que muitos tutores imaginam, especialmente em áreas como o queixo.

Além de limpar o local com produtos específicos, revisei a rotina de cuidados: os comedouros e bebedouros de plástico foram substituídos por versões de cerâmica. O plástico pode acumular resíduos e bactérias, favorecendo problemas na pele dos gatos.

Esse pequeno incidente reforçou a importância de uma inspeção semanal em todos os meus gatos. Muitos tutores acreditam que os gatos, por serem extremamente higiênicos, não precisam de nossa ajuda com esses cuidados.

No entanto, uma inspeção regular pode detectar problemas ainda no início, como pulgas, alterações na pele, ou até mudanças no comportamento que indicam algo mais sério. Os cuidados básicos incluem, além da inspeção da pele e orelhas, a escovação regular do pelo – mesmo em gatos de pelo curto – e o corte das unhas. Aqui em casa, o Wolverine é o que mais reclama na hora de cortar as unhas, mas, com paciência e petiscos, consegui transformar essa tarefa em algo menos estressante.

Já a Tempestade aproveita a escovação como um momento de carinho, e é quando consigo verificar a pele dela com mais atenção. Outra área que exige cuidado é a saúde bucal. A escovação dos dentes pode parecer complicada no início, mas, aos poucos, vai se tornando parte da rotina. Além disso, brinquedos e alimentos específicos ajudam a complementar a higiene, prevenindo problemas dentários que podem causar dor e até dificuldades para comer.

Por fim, reforço que esses momentos de inspeção e cuidado vão além da saúde física: eles fortalecem o vínculo com nossos gatos. Cada toque, cada olhar atento, é uma forma de demonstrar carinho e garantir que eles estejam sempre saudáveis e felizes. E, como veterinária e tutora, posso afirmar: não há nada mais recompensador do que vê-los bem cuidados, ativos e cheios de confiança em você.

