Homem mata primo a facadas após piada sobre cabelo

Um jovem, de 25 anos, acabou preso suspeito de matar o primo, de 22, após a vítima fazer piada com o cabelo dele, em Goiânia (GO). Segundo informações da Polícia Militar, eles bebiam em uma distribuidora quando a discussão ocorreu, e a vítima foi morta a facadas.

O crime aconteceu no Setor Pedro Ludovico, na madrugada do último domingo, por volta da 1h30.

“Tava de cachaça e falei para ele: ‘Não, moço, não fica me tirando, não, que eu vou matar você”, disse o suspeito à polícia.

A Polícia Militar não divulgou detalhes da piada sobre o cabelo.

Briga

Conforme a PM, após a discussão, o suspeito foi até a casa dele, buscou uma faca e voltou para a distribuidora. “Fui embora para casa, peguei a faca e voltei. Dei duas no peito dele. Se eu pudesse voltar atrás… Acabei com a minha vida”, contou o suspeito à polícia.

Depois do crime, o suspeito fugiu para a casa do cunhado, que fica em Aparecida de Goiânia, no bairro Cidade Satélite São Luiz, mas foi encontrado e preso pela polícia. O suspeito tem passagem por roubo e agora vai responder por homicídio.

*Com informações do Metrópoles

