Mutirão de financiamento a pescadores artesanais em Manacapuru e Itacoatiara

Governo do Amazonas

Inicia nesta quinta-feira (26), o mutirão de elaboração de projetos de financiamento destinado a pescadores artesanais dos municípios de Manacapuru e Itacoatiara (a 68 e 176 distante de Manaus, respectivamente).

A ação é executada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em conjunto com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam).

O secretário de estado de Produção Rural, Daniel Borges, ressalta que a ação vai proporcionar aos produtores rurais, melhores condições de trabalho na atividade pesqueira com a aquisição de motores rabeta, botes, redes de pesca, entre outros equipamentos para fortalecer o setor, a partir das linhas de financiamento.

“Manacapuru e Itacoatiara são municípios que têm um grande potencial produtivo na atividade da pesca. Essa é a determinação do governador Wilson Lima, fortalecer o setor primário, visando gerar renda aos produtores”, diz Daniel.

Com duração de três dias seguidos, o mutirão segue até sábado (28/12), de 8h às 17h, com financiamentos de até R$12 mil por pescador. A estimativa é que eles acessem cerca de R$ 3,6 milhões do montante de R$300 milhões disponibilizados pela Caixa Econômica, sob coordenação da Sepror e Idam para elaboração de projetos.

O microcrédito disponibilizado faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do Governo Federal.

De acordo com o secretário Executivo-Adjunto de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen, a estimativa é atender mais de dois 2 mil pescadores artesanais em Manacapuru e Itacoatiara.

“É uma excelente oportunidade para os nossos pescadores e pescadoras. Esperamos que várias famílias acessem essa linha de crédito, buscando desenvolver ainda mais a pesca, já pensando nos próximos anos”, comenta o secretário Executivo de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen.

Fotos: Isaac Maia/Sepror

Confira os locais:

Itacoatiara – Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dom Jorge Edward Marskell.

Manacapuru – Ceti Prefeito Washington Luís Régis da Silva

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱