Suspeitos de envolvimento no assassinato de turista em Jericoacoara são detidos

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (23) pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), suspeito de envolvimento no homicídio do turista paulista Henrique Marques, em Jericoacoara.

O jovem foi localizado no bairro Barroso, em Fortaleza, durante uma operação conjunta das equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJ-Norte), do Núcleo Operacional (NO) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Além da apreensão do adolescente, a PCCE cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 36 anos, já custodiado em uma unidade prisional no Maranhão. Segundo a polícia, o suspeito, que possui uma vasta ficha criminal, com passagens por homicídios, tráfico de drogas e outros crimes, seria o mandante do crime.

O adolescente e o homem são suspeitos de serem integrantes de um grupo criminoso de origem carioca, sendo o homem de 36 anos chefe da facção no município de Jijoca de Jericoacoara.

O adolescente apreendido, que já responde por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e receptação, foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e está à disposição do Poder Judiciário. Já o suposto mandante do crime permanece sob custódia, à disposição da Justiça.

Na última sexta-feira (20), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou à CNN que todos os suspeitos de sequestrar e assassinar o jovem turista de São Paulo, Henrique Marques de Jesus, foram identificados. No entanto, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas pelas autoridades. Agora, segundo a pasta, a expectativa é de que todos sejam presos até o fim desta semana.

Relembre o caso

Henrique Marques, de 16 anos, natural de Bertioga (SP), foi espancado até a morte e seu corpo foi jogado em uma lagoa, conforme apontaram as investigações e a Perícia Forense. O jovem estava em viagem de férias com a família em Jijoca de Jericoacoara quando foi abordado por, pelo menos, oito homens na madrugada da última terça-feira (17).

O adolescente foi levado à força enquanto se dirigia à pousada onde estava hospedado, após um celular descarregar enquanto estava em uma barraca de praia com o pai, Danilo Martins de Jesus. Ele teria voltado para a pousada para pegar um carregador. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento do sequestro, quando o adolescente é cercado pelos suspeitos e levado.

A morte de Henrique foi confirmada por familiares na quarta-feira (18), após o corpo ser encontrado em uma lagoa de Jericoacoara.

*Com informações da CNN Brasil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱