Supermercado encerra ações natalinas com carreata pela Zona Norte de Manaus

Com música e muita animação, o penúltimo dia de visita do Papai Noel e de seus ajudantes movimentou a Zona Norte de Manaus nessa segunda-feira (23).

A programação especial, idealizada pela Rede de Supermercados Super Nova teve início no fim da tarde pela unidade do bairro Colônia Terra Nova, depois seguida de uma carreata até a loja do Manoa e por último, a matriz no bairro Nova Cidade.

Durante a visita dos personagens nas lojas, adultos e crianças que estavam em compras puderam registrar o momento através de vídeos e fotos. De acordo com a cofundadora do Super Nova, inovar ao investir em um serviço como esse mostra que a empresa está preocupada em ir além de apenas uma relação de compra e venda com a população.

“Sem dúvidas foi uma das melhores experiências em que pude estar presente no Super Nova. Sorrisos, abraços, carinho, e muito mais essa ação nos proporcionou. O clima e alegria do natal irradiou pelos corredores das nossas lojas e pudemos perceber pelo brilho no olhar das crianças, dos clientes e colaboradores”, disse.

Esse é o segundo ano consecutivo em que a Rede de Supermercados Super Nova programa ações natalinas nas lojas e também externas, na vizinhança onde estão localizadas. Nesta edição, a programação começou no dia 30 de Novembro com direito à uma carreata pelo bairro planejado Parque Mosaico, na Zona Centro-Oeste de Manaus, onde a sexta loja da rede foi inaugurada há menos de um mês.

Última chance

Quem ainda não conseguiu prestigiar, tem até hoje, dia 24, para encontrar com o “bom velhinho”. A programação completa pode ser conferida no instagram @supernovasupermercados. Todas lojas ficarão aberta até às 20h.

